Роберт Паттинсон и Зендая в новом отрывке из фильма «Вот это драма!»

На ютуб-канале А24 появился новый отрывок из фильма «Вот это драма!», главные роли в котором исполнили Зендая («Эйфория», «Дюна») и Роберт Паттинсон («Сумерки», «Микки 17»). Зарубежный релиз проекта запланирован на 3 апреля. В российский прокат картина Кристоффера Боргли выйдет 16 апреля.
Картина расскажет о паре, готовящейся к свадьбе. По сюжету главные герои столкнутся с кризисом в отношениях из-за неожиданных событий.
В первом трейлере фильма пара встречается со свадебным фотографом, которая спрашивает жениха, что ему нравится больше всего в невесте. В другом тизере персонажи Зендаи и Паттинсона репетируют первый танец, вспоминают свою первую встречу и отмечают помолвку с друзьями. Во время ужина они рассказывают о самом худшем, что когда‑либо делали, — и после этого комфортная жизнь пары идет под откос.
Ленту выпустят студия А24 и кинокомпания Square Peg. Она описывается как черная комедия. В актерский состав проекта вошли также Мамуду Ати, Алана Хаим и Хейли Гейтс.
Премьера картины прошла в стиле свадьбы. Зендая пришла на нее в платье от Vivienne Westwood, в котором она была на церемонии вручения премии «Оскар» в 2015 году.
В 2026 году Зендая и Паттинсон появятся вместе сразу в трех фильмах. Помимо «Драмы», они сыграли Афину и Антиноя в «Одиссее» Кристофера Нолана, а также снялись в третьей части «Дюны» Дени Вильнева.