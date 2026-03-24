Совместный альбом Басты и Гуфа выйдет 17 апреля

Фото: @@bastaakanoggano

Баста и Гуф выпустят совместный альбом 17 апреля. Тизер с датой релиза опубликовал в инстаграм*-сторис Баста. В ролике он передает напарнику диск с минималистичной обложкой, на которой написано: «Баста/Гуф-2026».

В тизере звучит фрагмент сингла «Боже, храни русский рэп», который дуэт впервые исполнил на шоу «Cult».

Видео: @bastaakanoggano

Это будет вторая совместная пластинка рэперов и первая за 16 лет. Впервые о планах ее записать Гуф сообщил в июле 2025 года. 

28 августа в «Лужниках» пройдет презентация коллаборации артистов. На следующий день там же состоится сольный концерт Басты со специальными гостями. 

Первый совместный альбом рэперов вышел в 2010 году. «Мы не рассчитывали, что наш первый альбом станет культовым. Сделали его буквально за месяц. Тему задавал Вася. Он говорил, что у него есть куплет и припев, дальше я ехал домой и, как школьник, делал домашнее задание. Потом приезжал на „Газ“, и мы записывались», — рассказывал про этот релиз Гуф.

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

