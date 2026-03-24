Оксимирона* заочно приговорили к обязательным работам

СМИ: в центре Москвы вновь заработал мобильный интернет
Володин заявил, что Госдума не рассматривает инициативу о запрете обвинительной информации в СМИ
Rockstar потратила три года на разработку реалистичного разбитого стекла для GTA 6
Астроном назвал даты самых ярких весенних звездопадов
FKA Twigs подала в суд на инди-группу The Twigs из‑за спора о названии
Том Йорк выпустит сольный альбом в 2026 году
Роберт Паттинсон и Зендая в новом отрывке из фильма «Вот это драма!»
Совместный альбом Басты и Гуфа выйдет 17 апреля
В Японии выпустили спрей от тараканов в стиле «Атаки титанов»
Майли Сайрус снялась в новой версии заставки канала Disney
World Athletics сняла с Всероссийской федерации легкой атлетики все связанные с допингом санкции
Ученые научились измерять постигровую депрессию. Сильнее всего ей подвержены любители RPG
«Чудо-человека» продлили на 2-й сезон
Минздрав рекомендовал направлять любителей бань на обследование спермы
Инстаграм* добавил возможность менять порядок фото в карусели после публикации
28 марта воздух в Москве может прогреться до +17 градусов
Звезда «Олененка» Джессика Ганнинг не вступала в отношения до 36 лет
Стали известны лауреаты премии «Ника»
Во вселенной The Sims появится знаменитая Lofi Girl
В Японии запустили экскурсионный поезд к горе Фудзи, предназначенный только для иностранцев
Звезда «Большой маленькой лжи» Джеймс Таппер снимет первый фильм в качестве режиссера
Отстраненный тренер пришел на матч в одежде священника и подрался с игроком соперников
СМИ: Селин Дион проведет осенью первые концерты после перерыва из‑за болезни
Команда бистро «Жан-Жак» объединилась с «Ночлежкой», чтобы привлечь внимание к проблеме бездомности
«Простые вещи» столкнулись с финансовыми трудностями и попросили о помощи
Кирстен Данст снимется в сиквеле фильма «Горничная» с Сидни Суини
Корейский мессенджер KakaoTalk вошел в топ-10 российского App Store
С 2020 года число курьеров в Москве увеличилось с 8000 до 120 000 человек

Оксимирона* заочно приговорили к обязательным работам

Фото: Оксимирон

Оксимирону* (настоящее имя — Мирон Федоров) вынесли заочный приговор по делу о нарушении обязанностей иностранного агента. Рэперу назначили 320 часов обязательных работ, пишет объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Музыканту также запретили размещать что-либо в интернете два года. В феврале Смольнинский районный суд Петербурга признал Федорова* виновным в нарушении части 2 статьи 330.1 УК РФ и заочно его арестовал на два месяца.

Уголовное дело в отношении Оксимирона* возбудили 26 февраля 2024 года. В мае его объявили в федеральный розыск.

«До настоящего времени местонахождение Федорова* не установлено, он умышленно скрывается от органов следствия», — говорится в сообщении главы пресс-службы судов города.

Весной 2025 года Оксимирон* оказался в центре скандала. В подкасте «Дочь разбойника» вышло расследование «Творческий метод», в котором три девушки обвинили рэпера в насилии, когда те были еще подростками. «Афиша Daily» писала об этом подробно.

В декабре 2025 года артист выпустил альбом под названием «Национальность: нет». Он стал первым с 2021 года, когда у рэпера вышла пластинка «Красота и уродство». Музыкальный и шеф-редактор «Афиши Daily» Леша Горбаш рассказывал, что не так с нынешним Оксимироном* и как его релиз встретили слушатели.

* Мирон Федоров (Оксимирон) внесен Минюстом в реестр иноагентов.

