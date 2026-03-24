СМИ: в центре Москвы вновь заработал мобильный интернет

В центре Москвы снова функционирует мобильный интернет. Об этом со ссылкой на жителей города сообщают несколько СМИ и пабликов, например «Москва 24», Агентство городских новостей «Москва», «Москвач» и другие. «Не понял, телеграм в мск заработал без технических средств?» — написал у себя в телеграм-канале депутат Госдумы Михаил Делягин.
Ранее «Ведомости» сообщали, что с 2 по 15 марта в центре Москвы число подключений к публичным сетям вайфай увеличилось вчетверо, почти до 23 млн уникальных сессий, а трафик вырос до 54 700 Гб — в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным оператора Hot-WiFi, столичные заведения с публичным вайфай могли получить около 3,4 млн дополнительных клиентов, а дополнительная выручка за две недели могла составить 6 млрд рублей.
С начала марта москвичи жалуются на проблемы с мобильным интернетом. Он не работает в центральных районах и на некоторых станциях метро. Не функционируют также публичные сети вайфай на улицах. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков объяснял ограничения заботой о безопасности граждан.
Из-за отключения сети в Москве с перебоями стали работать общественные туалеты модульного типа — в них нельзя расплатиться без доступа к сети. В организации ОРК, обслуживающей уборные, рассказали, что просят подрядчиков внести уборные в «белые списки».