Ученые научились измерять постигровую депрессию. Сильнее всего ей подвержены любители RPG

Ученые из Польши описали феномен «постигровой депрессии» — чувства пустоты и грусти, которое может возникать после прохождения особенно захватывающей видеоигры. Исследование провели психологи из Университета SWPS и Академии прикладных наук имени Стефана Батория.
Авторы работы создали первую шкалу для измерения постигровой депрессии. В исследовании с участием 373 игроков они выделили четыре основных признака этого явления: навязчивые мысли о сюжете, тяжелое переживание финала, желание немедленно перепройти игру и потерю интереса к другим видам медиа.
При этом тяжелее всего участники исследования переживали навязчивые мысли о сюжете, а наименее выраженным аспектом оказалась потеря интереса к другим медиапродуктам.
По словам ученых, сильнее всего влиянию подвержены поклонники RPG: именно в ролевых играх пользователи чаще всего эмоционально привязываются к персонажам и игровому миру.
Исследователи также заметили связь между выраженностью постигровой депрессии, более низким уровнем благополучия и склонностью к руминации — повторяющимся навязчивым мыслям. При этом они подчеркивают, что пока нельзя однозначно сказать, что именно первично: ухудшение эмоционального состояния после игры или уже существующая склонность к депрессивным переживаниям.
«Эти результаты могут помочь нам лучше понять переживания игроков, а также оказаться полезными в процессе разработки игр. Они также поднимают ряд вопросов об этических аспектах создания игр и о необходимости учитывать возможное влияние игрового процесса на благополучие игроков», ― отметил соавтор работы, психолог Камиль Янович.
Видеоигры способны не только вызывать депрессию, но и бороться с ней. В 2023 году ученые из Германии выяснили, что Super Mario Odyssey более эффективно снижает симптомы депрессии, чем стандартное лечение и программа-тренажер для мозга. За шесть недель у половины пациентов, игравших в нее, исчезли тяжелые депрессивные симптомы.