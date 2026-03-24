Ученые научились измерять постигровую депрессию. Сильнее всего ей подвержены любители RPG

Майли Сайрус снялась в новой версии заставки канала Disney
СМИ: в центре Москвы вновь заработал мобильный интернет
World Athletics сняла с Всероссийской федерации легкой атлетики все связанные с допингом санкции
«Чудо-человека» продлили на 2-й сезон
Минздрав рекомендовал направлять любителей бань на обследование спермы
Инстаграм* добавил возможность менять порядок фото в карусели после публикации
28 марта воздух в Москве может прогреться до +17 градусов
Звезда «Олененка» Джессика Ганнинг не вступала в отношения до 36 лет
Стали известны лауреаты премии «Ника»
Во вселенной The Sims появится знаменитая Lofi Girl
В Японии запустили экскурсионный поезд к горе Фудзи, предназначенный только для иностранцев
Звезда «Большой маленькой лжи» Джеймс Таппер снимет первый фильм в качестве режиссера
Отстраненный тренер пришел на матч в одежде священника и подрался с игроком соперников
СМИ: Селин Дион проведет осенью первые концерты после перерыва из‑за болезни
Команда бистро «Жан-Жак» объединилась с «Ночлежкой», чтобы привлечь внимание к проблеме бездомности
«Простые вещи» столкнулись с финансовыми трудностями и попросили о помощи
Кирстен Данст снимется в сиквеле фильма «Горничная» с Сидни Суини
Корейский мессенджер KakaoTalk вошел в топ-10 российского App Store
С 2020 года число курьеров в Москве увеличилось с 8000 до 120 000 человек
Пассажирский самолет столкнулся в аэропорту Нью-Йорка с пожарной машиной. Пилоты погибли
Путин подписал закон о льготной аренде помещений для книжных магазинов и культурных мероприятий
Дуэйн Джонсон в образе Мауи в трейлере лайв-экшна «Моана»
В седьмой ярмарке «Арт Россия» поучаствуют более 100 независимых художников и галерей
Артисты сделали каверы на песни МакSим к 20-летию альбома «Трудный возраст»
Барри Манилоу выпустит первый альбом за 15 лет
В Подмосковье зафиксировали первый в этом году укус клеща
Разрушение AT-AT — в новом тизере «Мандалорца и Грогу»
Минздрав: у мужчин с талией 94 сантиметра — ожирение

Ученые научились измерять постигровую депрессию. Сильнее всего ей подвержены любители RPG

Ученые из Польши описали феномен «постигровой депрессии» — чувства пустоты и грусти, которое может возникать после прохождения особенно захватывающей видеоигры. Исследование провели психологи из Университета SWPS и Академии прикладных наук имени Стефана Батория.

Авторы работы создали первую шкалу для измерения постигровой депрессии. В исследовании с участием 373 игроков они выделили четыре основных признака этого явления: навязчивые мысли о сюжете, тяжелое переживание финала, желание немедленно перепройти игру и потерю интереса к другим видам медиа. 

При этом тяжелее всего участники исследования переживали навязчивые мысли о сюжете, а наименее выраженным аспектом оказалась потеря интереса к другим медиапродуктам. 

По словам ученых, сильнее всего влиянию подвержены поклонники RPG: именно в ролевых играх пользователи чаще всего эмоционально привязываются к персонажам и игровому миру.

Исследователи также заметили связь между выраженностью постигровой депрессии, более низким уровнем благополучия и склонностью к руминации — повторяющимся навязчивым мыслям. При этом они подчеркивают, что пока нельзя однозначно сказать, что именно первично: ухудшение эмоционального состояния после игры или уже существующая склонность к депрессивным переживаниям.

«Эти результаты могут помочь нам лучше понять переживания игроков, а также оказаться полезными в процессе разработки игр. Они также поднимают ряд вопросов об этических аспектах создания игр и о необходимости учитывать возможное влияние игрового процесса на благополучие игроков», ― отметил соавтор работы, психолог Камиль Янович.

Видеоигры способны не только вызывать депрессию, но и бороться с ней. В 2023 году ученые из Германии выяснили, что Super Mario Odyssey более эффективно снижает симптомы депрессии, чем стандартное лечение и программа-тренажер для мозга. За шесть недель у половины пациентов, игравших в нее, исчезли тяжелые депрессивные симптомы.

