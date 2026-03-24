«Чудо-человека» продлили на 2-й сезон

Marvel продлила сериал «Чудо-человек» на второй сезон, сообщает The Hollywood Reporter. Шоу рассказывает об актере-неудачнике, который получает сверхспособности и пытается пробиться в Голливуде.
К главным ролям вернутся Яхья Абдул-Матин II и Бен Кингсли. Первый исполняет роль голливудского актера Саймона Уильямса, обретающего необычные способности. Второй вновь сыграет эксцентричного актера Тревора Слэттери, знакомого зрителям по фильмам о Железном человеке. Шоураннером вновь выступит Эндрю Гест, работавший над «Сообществом» и «Бруклином 9-9».
Премьера первого сезона состоялась на Disney+ 27 января. Сериал получил высокие оценки: 91% на Rotten Tomatoes и 74 балла из 100 на Metacritic.
«Чудо-человек» стал третьим проектом режиссера Дестина Дэниела Креттона в Marvel после «Шан-Чи и легенды десяти колец» и мультсериала «Человек-паук: Новый день». Сам персонаж Чудо-человека появился в комиксах Marvel еще в 1964 году.