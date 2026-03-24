Инстаграм* добавил возможность менять порядок фото в карусели после публикации

В инстаграме теперь можно менять порядок фото и видео в карусели даже после того, как пост опубликован. Об этом сообщил официальный аккаунт Creators в соцсети.
Карусель — это формат, который позволяет объединять до 20 фото и видео в одном посте: они пролистываются движением влево. Такие публикации удобны для подборок и серий снимков. Раньше изменить последовательность материалов после выхода поста было невозможно.
«Вы просили — мы сделали. Теперь вы можете менять порядок фото и видео в каруселях после публикации. Ваш контент в том порядке, в котором вы хотите его видеть, без потери уже набранного охвата», — говорится в сообщении соцсети.
Еще в январе прошлого года инстаграм отказался от квадратной сетки в профилях, все превью стали прямоугольными. Большинство загружаемых сейчас фото и видео вертикальные, так что квадратная сетка, существовавшая с момента запуска соцсети, стала неактуальна.
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.