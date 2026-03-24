28 марта воздух в Москве может прогреться до +17 градусов

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Самый теплый день недели с 23 по 29 марта в Москве придется на субботу — тогда температура воздуха может составить от +12 до +17 градусов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего сотрудника Гидрометцентра России Марину Макарову.

Во вторник синоптики обещают от +11 до +13 градусов, в среду — от +13 до +15 градусов, в четверг — от +12 до +14 градусов, а в пятницу воздух может прогреться до +16 градусов. Осадков в прогнозе практически нет — первые дожди появятся лишь в субботу.

Возможно, в субботу получится побить существующий рекорд для 28 марта — он составляет +17,3 градуса. Есть вероятность такого события и в пятницу: рекорд для 27 марта составляет 15,9 градуса.

Ранее представитель Росгидромета Анатолий Цыганков отмечал, что теплая и сухая погода продержится в столице до конца марта. Снег интенсивно тает, но окончательно исчезнет, скорее всего, только к концу апреля. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец говорил, что снежный покров в Москве растает уже к 12 апреля — Дню космонавтики.

Расскажите друзьям