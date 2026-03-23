Во вселенной The Sims появится знаменитая Lofi Girl

Фото: LofiGirl/YouTube

Во вселенной The Sims появится знаменитая девочка из стримов Lofi Girl. Об этом написали Dexerto со ссылкой на создателей игры.

В официальном аккаунте The Sims в соцсети X опубликовали видео, в котором культовая стримерша просыпается, подходит к шкафу и переодевается. Делает это она в типичной стилистике персонажей игры.

Видео: TheSims/X

Кроссовер состоится в конце марта. В каком именно качестве Lofi Girl будет фигурировать во вселенной The Sims, в ролике не уточнили.

Позднее аккаунт предложил пользователям «насладиться игровой классикой, ремиксованной с LoFi-вайбами от LoFi Girl». На ютубе появился новый стрим с героиней в геймплее игры.

В 2025 году стало известно, что студия EA Games не планирует выпускать The Sims 5. Компания намерена сфокусироваться на многопользовательской платформе.

Летом в продажу вышла настольная игра по The Sims. В ней можно создать свой персонаж, встречаться с другими героями и строить жизнь.

