Звезда «Большой маленькой лжи» Джеймс Таппер снимет первый фильм в качестве режиссера

Канадский актер Джеймс Таппер, известный по сериалу «Большая маленькая ложь», снимет первый фильм в качестве режиссера. Об этом сообщил Deadline.
Таппер поставит романтическую драму «Open Up» («Откройся»). Главные роли в ней сыграют Паркер Сак и Джесси Кейс. Сак также выступит сценаристом проекта.
Фильм расскажет историю пары, которая обращается к карточной игре, чтобы укрепить свои отношения. Это приводит героев к неприятным истинам, которые ставят под угрозу их связь.
Съемки ленты уже начались в Лос-Анджелесе. Продюсером картины выступает Олтивия Фраско, исполнительным продюсером — Энди Фрейзер. Фильм выпустят компании Praetorian Pictures, Alma Roja Productions и A Really Good Home Pictures.