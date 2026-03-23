СМИ: Селин Дион проведет осенью первые концерты после перерыва из‑за болезни

Канадская певица Селин Дион проведет концерты в Париже в сентябре, написало издание La Presse. Они будут первыми для артистки после того, как ей диагностировали синдром жесткого человека.

По информации СМИ, Дион готовится к возвращению на сцену. В городе, как сообщает источник, появились афиши концертов. Они пройдут на парижской арене La Defense вместимостью 40 тыс. человек. Команда певицы пока никак не подтвердила эту информацию.

Тем не менее La Presse утверждает, что Дион будет давать по два концерта в неделю в течение сентября и октября. На сайте арены пока нет информации об этих выступлениях. Сама Дион опубликовала в соцсетях несколько архивных снимков из Парижа.

Последний раз Дион выходила на сцену в марте 2020 года, после чего пандемия вынудила ее отменить мировой тур. Гастроли так и не состоялись из‑за проблем со здоровьем певицы.

О диагнозе Дион стало известно в конце 2022 года. Селин рассказывала в соцсетях, как болезнь влияет на ее жизнь. По словам певицы, из‑за спазмов у нее возникали трудности при ходьбе. Еще она не могла полноценно пользоваться голосовыми связками, чтобы петь как раньше. О своей борьбе с недугом Дион рассказывала в документальном фильме.

В 2024 году таблоид The Sun писал, что Дион тайно готовится к концерту в Лас-Вегасе. Но он не состоялся. Но Дион выступила на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.

