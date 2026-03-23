«Простые вещи» столкнулись с финансовыми трудностями и попросили о помощи

Петербургская инклюзивная мастерская «Простые вещи» столкнулась с финансовыми трудностями из-за переезда. Об этом ее представители рассказали «Афише Daily».
В феврале проект открылся на новом месте ― на Московском проспекте, 55. Однако, как рассказали в мастерской, уже три месяца они не могут запустить производство на полную: чинят вентиляцию, подключают печи, ищут потерянные вещи.
Из-за этого «Простым вещам» пришлось отказаться от заказов и потерять доход, но продолжать платить зарплаты. С каждым месяцем разрыв между доходами проекта и его расходами увеличивается.
Вскоре, как отмечают представители проекта, производство вновь заработает ― там снова будут варить свечи и делать посуду. Однако деньги мастерской нужны уже сейчас.
«Простые вещи» просят их поддержать ― купить какой-нибудь товар с их склада, оформить предзаказ или сделать пожертвование. Ознакомиться с ассортиментом можно в интернет-магазине, кафе «Огурцы» на Фонтанке, 96, или новом пространстве на Московском, 55 (здесь также можно посмотреть работы художников проекта).
Чтобы сделать предзаказ от бизнеса, нужно написать на почту partners@prostieveschi.ru. Мастерская может собрать подарки на любой из праздников, велком-паки, мерч на мероприятие, подарки детям сотрудников, корпоративные наборы.
«Простые вещи» — это мастерские в Петербурге, где работают взрослые люди с ментальными особенностями. Мастера вместе с волонтерами создают керамическую посуду, текстиль, деревянные изделия, мебель, аксессуары, джемы и карамель.