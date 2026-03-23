Команда бистро «Жан-Жак» объединилась с «Ночлежкой», чтобы привлечь внимание к проблеме бездомности

Команда бистро «Жан-Жак» объединилась с благотворительной организацией «Ночлежка» ко Дню бездомного человека.
С 27 по 30 марта в меню бистро появятся специальные позиции. Первая — томатный суп-пюре за 576 рублей, стоимость супа равноценна стоимости обеда на «Ночном автобусе» для двух бездомных. Вторая — коктейль «Ночлежка» в фирменных желтых оттенках. 50% от выручки за каждый проданный напиток пойдут на поддержку фонда.
1/2
© «Жан-Жак»
2/2
© «Жан-Жак»
30 марта за барной стойкой на Никитском бульваре, 12, будут встречать гостей сотрудницы фонда — пиар-специалист Нина Абросимова и координатор волонтеров Женя Косовцова. Они расскажут о деятельности фонда и ответят на вопросы о бездомности. С 20.00 до 22.00 для гостей будет играть музыку друг «Ночлежки» Настя Сенкевич.