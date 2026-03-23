Кирстен Данст снимется в сиквеле фильма «Горничная» с Сидни Суини

Американская актриса Кирстен Данст, известная по фильмам «Меланхолия» и «Грабитель с крыши», снимется в сиквеле триллера «Горничная». Об этом сообщил Variety.
Главную роль в картине исполнит Сидни Суини. Первая часть рассказывала о молодой женщине Милли с таинственным прошлым, которая становится горничной в богатой семье. Эта семья, как оказывается, также хранит мрачный секрет.
В сиквеле Милли вернется и станет домработницей у женщины, которую ей никогда не разрешают видеть. Героиня выяснит правду о своих нанимателях — и она окажется куда более страшной, чем правда о ней самой.
«Для нас большая честь воплотить на экране следующую главу „Горничной“ с Кирстен Данст. Она икона. Ее карьера отражает необычайный диапазон ролей и бесстрашие. В паре со всегда притягательной Сидни Суини она станет невероятной силой в мире, где ничто не бывает таким, каким кажется на первый взгляд», — отметил президент студии Lionsgate Эрин Вестерман.
Режиссером «Горничной-2» станет Пол Фейг. Сценарий он напишет вместе с Ребеккой Сонненшайн, работавшей над первой частью. В актерский состав войдет Микеле Морроне. Звезды первого фильма Аманда Сейфрид и Брэндон Скленар не примут участия в продолжении.
В число продюсеров войдут Тодд Либерман из Hidden Pictures, Фейг, Суини и Лора Фишер. Исполнительными продюсерами будут Карли Элтер и Алекс Янг. Кейли МакГрегор из Fifty-Fifty будет сопродюсером.
Ранее стало известно, что Данст снимется в фильме «Minecraft в кино-2». Актриса сыграет в нем вместе с Дженнифер Кулидж, Даниель Брукс и Мэттом Берри. А вот новый проект Данст и Софии Копполы не cостоится: режиссер посчитала, что он «слишком грустный».