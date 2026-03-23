Корейский мессенджер KakaoTalk вошел в топ-10 российского App Store

Корейский мессенджер KakaoTalk занял седьмое место в топе бесплатных приложений российского App Store. В категории «Социальные сети» сервис оказался на второй строчке.



«Россияне массово устанавливают корейский мессенджер KakaoTalk на фоне ограничений Telegram — он работает без обхода блокировок, а для регистрации нужен лишь российский номер телефона. Чтобы оставаться на связи, многие ставят KakaoTalk на телефоны бабушек и дедушек», — рассказали в телеграм-канале «В IT и выйти».