С 2020 года число курьеров в Москве увеличилось с 8000 до 120 000 человек

С 2020 года число активных курьеров в Москве увеличилось в 15 раз — с 8000 до 120 000 человек. Об этом сообщил заместитель руководителя столичного Департамента транспорта Дмитрий Пронин, выступая в Совете Федерации, пишет РБК.



К 2030 году, по прогнозам чиновника, этот показатель может достичь 200 тысяч. Кратно также возрастет и количество совершаемых ими поездок.



70% рынка курьерской доставки Москвы занимают пять крупнейших компаний: «Яндекс», «Вкусвилл», «Купер», Х5 и Ozon. Ежедневно в городе выполняется около 1,3 млн заказов.



Недавно Владимир Путин поручил проработать предложения по ограничению передвижения на электровелосипедах по тротуарам. На заседании СПЧ президент рассказал, что иногда ездит по Москве «по-тихому», без сопровождения и кортежей. По его словам, он видит, как передвижения курьеров на электросамокатах и электровелосипедах по тротуарам мешают россиянам.