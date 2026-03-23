Путин подписал закон о льготной аренде помещений для книжных магазинов и культурных мероприятий

Поправки вносятся в закон «Основы законодательства РФ о культуре». Согласно им, у организаций культуры будет право сдавать государственное и муниципальное имущество в аренду по льготным ставкам для торговли книгами, газетами, журналами, а также проведения культурно-просветительских мероприятий.



При этом арендаторам не дадут права на выкуп или субаренду помещений, передачу их третьим лицам, получение площадей в безвозмездное пользование, а также использование помещений не по целевому назначению. Размер льготной арендной ставки и порядок заключения таких договоров будут определяться правительством РФ в отношении федерального имущества, а региональными и муниципальными властями — в отношении имущества субъектов РФ и муниципалитетов.