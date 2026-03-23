Дуэйн Джонсон в образе Мауи в трейлере лайв-экшна «Моана»

Кирстен Данст снимется в сиквеле фильма «Горничная» с Сидни Суини
СМИ: Селин Дион проведет осенью первые концерты после перерыва из‑за болезни
Команда бистро «Жан-Жак» объединилась с «Ночлежкой», чтобы привлечь внимание к проблеме бездомности
«Простые вещи» столкнулись с финансовыми трудностями и попросили о помощи
Корейский мессенджер KakaoTalk вошел в топ-10 российского App Store
С 2020 года число курьеров в Москве увеличилось с 8000 до 120 000 человек
Пассажирский самолет столкнулся в аэропорту Нью-Йорка с пожарной машиной. Пилоты погибли
Путин подписал закон о льготной аренде помещений для книжных магазинов и культурных мероприятий
В седьмой ярмарке «Арт Россия» поучаствуют более 100 независимых художников и галерей
Артисты сделали каверы на песни МакSим к 20-летию альбома «Трудный возраст»
Барри Манилоу выпустит первый альбом за 15 лет
В Подмосковье зафиксировали первый в этом году укус клеща
Разрушение AT-AT — в новом тизере «Мандалорца и Грогу»
Минздрав: у мужчин с талией 94 сантиметра — ожирение
Эндрю Гарфилд о первом трейлере нового «Человека-паука»: «Выглядит круто, очень-очень круто»
Звезда «Фила из будущего» Рики Ульман готов к возвращению спустя 20 лет
Действие сериала по Assassin’s Creed развернется в Древнем Риме
Умер владелец OnlyFans Леонид Радвинский
Учитель принес на урок PS5 и зашел в Assasin’s Creed, чтобы рассказать о промышленной революции
Том Холланд похвалил фильм «Вот это драма!» с Зендаей в главной роли: «Он вас потрясет»
Московские туалеты попросили внести в «белые списки»
Реже-Жан Пейдж снялся в фильме «Ты, я и лето в Тоскане», чтобы доказать, что ромкомы живы
В России ослабили блокировку Telegram: доля сбоев упала до 55%
Продажи шаурмы в России снизились на 12%
Звезда «Офиса» Брайан Баумгартнер рассказал о споре с NBC из‑за вырезанной шутки
Олимпиец Том Дейли связал для Райана Гослинга кардиган по мотивам «Проекта „Конец света“»
Прямой автобус из Китая во Владивосток запустят 30 марта
Джейсон Момоа эвакуировал семью с Гавайев из‑за мощнейшего за 20 лет наводнения

Дуэйн Джонсон в образе Мауи в трейлере лайв-экшна «Моана»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Disney/YouTube

Disney представила полноценный трейлер игрового ремейка «Моаны». Фильм стартует в зарубежном прокате 10 июля 2026 года.

В трейлере среди прочих можно увидеть Дуэйна Джонсона в образе могущественного полубога Мауи. В оригинальном анимационном фильме 2016 года Джонсон озвучивал этого персонажа.

Видео: Disney/YouTube

Главную героиню в предстоящем фильме сыграла дебютантка Кэтрин Лагаайя. Аулии Кравальо, озвучившая Моану как в оригинале 2016 года, так и в его сиквеле 2024 года, выступила исполнительным продюсером вместе с режиссером Томасом Кайлом, Скоттом Шелдоном и Чарльзом Ньюиртом. Музыкальное сопровождение вновь создаст Марк Манчина, а Лин-Мануэль Миранда выступит одним из продюсеров.

Помимо Лагаайи и Джонсона, в каст вошли Джон Туи (отец Моаны, вождь Туи) Фрэнки Адамс (мать главной героини Сина), Рена Оуэн (бабушка Моаны Тала). Сценарий написали Дана Леду Миллер и Джаред Буш, работавший над сценарием анимационной «Моаны» 2016 года.

Действие «Моаны» происходит 2000 лет назад на островах Тихого океана. Главная героиня, 14-летняя принцесса Моана Ваялики, отправляется на поиски сказочного острова, чтобы спасти свою семью. По пути она знакомится с полубогом Мауи. Вместе им предстоит переплыть весь океан и столкнуться лицом к лицу с морскими чудовищами.

Первый тизер лайв-экшна «Моана» вышел в ноябре 2025 года и стал стал вторым самым просматриваемым трейлером в истории Disney. За первые сутки его посмотрели 182 млн человек, что уступает лишь «Королю Льву» 2019 года (225 млн). 

Анимационная «Моана» 2016 года стала коммерческим успехом, собрав 643 млн долларов в мировом прокате при бюджете 150 млн. Картину номинировали на «Оскар» как лучший анимационный полнометражный фильм, а Лин-Мануэль Миранда получил номинацию за оригинальную песню «How Far I’ll Go».

Расскажите друзьям