Пассажирский самолет столкнулся в аэропорту Нью-Йорка с пожарной машиной. Пилоты погибли

Афиша Daily
Фото: Spencer Platt /Getty Images

В аэропорту Нью-Йорка самолет авиакомпании Air Canada Express столкнулся с пожарной машиной после приземления. Об этом сообщил The New York Times.

Инцидент произошел вечером, в воскресенье, 22 марта. В результате него погибли два человека — пилоты самолета. Десятки человек получили травмы.

Аэропорт Ла-Гуардия закрыли, более 500 рейсов отменили. На место происшествия прибыли следователи, которые работали над установлением причины аварии. Она пока не известна.

В аэропорту Ла-Гуардия инцидентов со смертельным исходом не было с 1992 года, пишут американские СМИ. Власти Канады уже сообщили, что будут тесно работать с властями США в ходе расследования трагедии.

Столкнувшийся с автомобилем самолет выполнял рейс из Монреаля в Нью-Йорк. На борту находились 72 пассажира и 4 члена экипажа. Серьезные травмы получили 9 человек. Еще 32 человека обратились за медпомощью, но уже были выписаны из больницы.

