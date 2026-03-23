В седьмой ярмарке «Арт Россия» поучаствуют более 100 независимых художников и галерей

Фото: пресс-материалы

7-й выпуск ярмарки современного искусства «Арт Россия» пройдет в московском Гостином Дворе с 2 по 5 апреля. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы. 

В ярмарке примут участие более 100 независимых художников и галерей, прошедших кураторский отбор из нескольких тысяч заявок. На стендах представят живопись, скульптуру, графику, фотографии и предметы интерьера.

В 2026 году в проекте участвуют авторы из 12 регионов России, а также из Китая, Малайзии, США, Доминиканской Республики, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Франции и Испании.

Посетители смогут лично пообщаться с художниками и купить их работы. Цены на арт-объекты начинаются от 50 тыс. рублей. В преддверии ярмарки организаторы запустили цифровой маркетплейс «Арт Россия Маркет», где доступны более 1300 работ от 160 художников.

В этом году у «Арт России» обновилась деловая программа. Вместо обычных лекций и дискуссий организаторы подготовили тематические секции о современном искусстве, кино, танце, фотографии, архитектуре, литературе, музыке, дизайне и театре. В программе обещают не только теорию, но и практические интерактивы. У каждой секции будет свой соорганизатор, среди них ― Офис креативной экономики (ОКЭ), Nature Photo Team, факультет дизайна и рекламы университета «Синергия».

Традиционно на ярмарке будет Детская территория ― арт-пространство с мастер-классами и выставкой работ юных художников. В 2026 году она будет посвящена теме «Зазеркалье снов» — фантастическому миру, где стирается граница между реальностью и воображением.

«Арт Россия» основана президентом корпорации «Синергия» Вадимом Лобовым и искусствоведом Елизаветой Фроловой. Как отметил Лобов, в прошлом сезоне событие посетили более 50 тыс. человек, а совокупный объем продаж предметов искусства превысил 200 млн рублей. 

