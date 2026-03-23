Барри Манилоу выпустит первый альбом за 15 лет

Летом 2025 года Барри Манилоу исполнилось 82 года. В декабре певец объявил, то у него обнаружили рак легких на ранней стадии. Он перенес операцию и в марте опубликовал в соцсетях видео, в котором заявил, что «становится сильнее» и с нетерпением ждет возвращения на сцену.