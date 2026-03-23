Артисты сделали каверы на песни МакSим к 20-летию альбома «Трудный возраст»

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: @maksimartist

В честь двадцатилетия первого альбома МакSим «Трудный возраст» популярные музыканты записали каверы на композиции из него. Об этом пишет «Большой город».

В сборнике участвовали Травма, Дора, Lida, Mona, Женя Трофимов, «Комната культуры», Куок, Nansi & Sidorov, Абрикоса, «Лампабикт» и Beautiful Boys. Премьера состоится 27 марта. Пресейв доступен по ссылке.

Треклист:

  • Травма, Дора — «Трудный возраст»; 
  • Nansi & Sidorov — «Сантиметры дыханья»;
  • Lida — «Нежность»;
  • Абрикоса — «Лолита»;
  • Beautiful Boys — «Сон»;
  • «Лампабикт» — «Ветром стать»;
  • Женя Трофимов, «Комната культуры» — «Отпускаю»;
  • Куок — «Пам-парам»;
  • Mona — «Знаешь ли ты».

     
Источник: пресс-служба лейбла S&amp; P Digital

Дебютный альбом МакSим «Трудный возраст» вышел в 2006 году. Он получил золотую, бриллиантовую и пять платиновых сертификаций в России. Три сингла («Отпускаю», «Знаешь ли ты», «Ветром стать») возглавили общий чарт стран СНГ.

Расскажите друзьям