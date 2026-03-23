Учитель принес на урок PS5 и зашел в Assasin’s Creed, чтобы рассказать о промышленной революции

Иллюстрация: Ubisoft/Steam

Бразильский учитель принес на урок истории PlayStation 5 и начал играть в Assassin’s Creed Syndicate, чтобы рассказать ученикам о промышленной революции. Об этом сообщает Dexerto.

Действие игры происходит в 1868 году в Лондоне, который стремительно меняется в ходе промышленной революции. Фабрики, паровые двигатели, сильное социальное неравенство, детский труд ― все приметы той эпохи переданы в Assassin’s Creed Syndicate. Из-за этого тайтл оказывается полезным и наглядным инструментом для объяснения этого периода. 

Видео: @TheFigen_/X

«Уголь — это энергия, которая заставляет машины работать за счет пара. Они будут сжигать уголь, получать пар и запускать машины для производства разных вещей», ― поясняет учитель, проходя в игре мимо паровых котлов.

Ролик с ним завирусился, собрав в соцсети X 4,7 млн просмотров. В комментариях похвалили подход педагога. Многие написали, что именно такие методы и делают учебу интересной для детей. 

«Блестяще! Именно такого нестандартного мышления нам и нужно больше. Хотят дети это признавать или нет, но в тот день они точно узнали больше и, готов поспорить, запомнят это лучше, чем любой другой урок», — написал один из комментаторов.

«Так можно удержать внимание детей и дать им хотя бы отчасти визуально пережить историю в формате, который им нравится. Отличная идея», — добавил другой.

Это не первый случай, когда Assassin’s Creed используют в образовательных целях. В 2024 году другой преподаватель рассказывал ученикам о битве при Фермопилах, играя в Assassin’s Creed Odyssey.

