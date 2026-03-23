Том Холланд похвалил фильм «Вот это драма!» с Зендаей в главной роли: «Он вас потрясет»

Звезда «Человека-паука» Том Холланд поделился восторженным отзывом о грядущей картине A24 «Вот это драма!», в которой главную роль исполнила Зендая. Премьера фильма состоится 3 апреля.
Актер призвал своих поклонников покупать билеты в кинотеатры, пообещав, что лента режиссера Кристоффера Боргли их потрясет.
«Я, честно говоря, не могу быть более взволнован тем, что вы увидите этот фильм, и поверьте мне, когда я говорю, что он вас потрясет. Покупайте билеты сейчас!» — написал актер.
В фильме «Вот это драма!» Зендая и Роберт Паттинсон сыграли счастливую помолвленную пару, чья свадебная неделя идет не по плану из-за неожиданного поворота событий. В ленте также снялись Алана Хаим, Мамуду Ати и Хейли Гейтс.