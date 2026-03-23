Реже-Жан Пейдж снялся в фильме «Ты, я и лето в Тоскане», чтобы доказать, что ромкомы живы

Звезда «Бриджертонов» Реже-Жан Пейдж, прославившийся ролью герцога Саймона Бассета, рассказал, почему решил сняться в романтической комедии «Ты, я и лето в Тоскане».
В интервью People актер признался, что его вдохновило желание опровергнуть слухи о «смерти ромкома» на фоне многочисленных статей и высказываний представителей Голливуда.
«Возможно, так оно и было — идея о том, что ромком умер. Любовь определенно не мертва. Любовь спасет нас», — сказал он.
В фильме «Ты, я и лето в Тоскане», премьера которого запланирована на 10 апреля, Пейдж сыграл вместе с Халли Бейли. Сюжет разворачивается в Италии, где героиня Бейли самовольно заселяется в чужую виллу, а, когда ее ловит хозяйка, вынуждена врать, что она невеста ее сына.
Пейдж с восторгом вспомнил съемки: «Пять-шесть недель в Тоскане, солнце, виноградники, невероятная еда и работа с Халли Бейли каждый день». Актер подчеркнул, что ромкомы для него — это жанр о стремлениях, доверии и умении решать проблемы через диалог. «Не каждый фильм должен быть о том, кто сильнее ударит», — добавил он.