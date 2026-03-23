В России ослабили блокировку Telegram: доля сбоев упала до 55%

Ограничения на работу Telegram в России ослабили, следует из данных исследовательского проекта OONI. Доля сбоев уменьшилась до 55%.
Еще вчера, 22 марта, из 1600 запросов 1245 встречали сбои — их доля составляла 77%. Сегодня из 595 запросов 329 оказались успешными, то есть доля сбоев — всего 55%.
Роскомнадзор начал начал замедлять Telegram 10 февраля. Меры объяснили попыткой защитить россиян от мошенников, а также тем, что мессенджер не исполняет российское законодательство.
По информации источников РБК, мессенджер полностью заблокируют в первых числах апреля — власти приняли окончательное решение. Зампред думского комитета по инфорполитике Андрей Свинцов говорил, что обойти блокировку с помощью VPN не удастся — Роскомнадзор сможет отследить такой трафик.