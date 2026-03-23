Продажи шаурмы в России снизились на 12%

Афиша Daily
Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Продажи шаурмы в натуральном выражении в России в январе — феврале 2026 года уменьшились на 12% по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные IТ-компании «Эвотор».

Денежный оборот снизился только на 1%. «Это связано с ростом средневзвешенной цены на 13% — до 289 рублей за штуку», — говорится в исследовании.

В Москве продажи шаурмы упали на 13% (средняя цена 293 рубля, +12%), а в Петербурге — на 8% (333 рубля, +14%). В некоторых регионах спрос на нее превысил прошлогодний. В республике Саха (Якутия) продажи в натуральном выражении возросли на 45%, средневзвешенная цена выросла на 4% в годовом сравнении и составила 343 рубля. В республике Башкортостан — на 12% (цена — 261 рубль, +13%).

Недавно стало известно, что в конце 2026 года в России планируют утвердить ГОСТ на шаурму. Стандарт определит термины «шаурма», «шаверма», «донер» и «кебаб». В нем будут указаны требования к продукции, которая готовится при потребителе, и к упакованным блюдам на прилавках в магазинах.
 

