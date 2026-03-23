Звезда «Офиса» Брайан Баумгартнер рассказал о споре с NBC из‑за вырезанной шутки

В России ослабили блокировку Telegram: доля сбоев упала до 51%
Продажи шаурмы в России снизились на 12%
Олимпиец Том Дейли связал для Райана Гослинга кардиган по мотивам «Проекта „Конец света“»
Прямой автобус из Китая во Владивосток запустят 30 марта
Джейсон Момоа эвакуировал семью с Гавайев из‑за мощнейшего за 20 лет наводнения
В России запустят сеть «белых банкоматов» без комиссии
Александр Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ с 1000 голов в регулярных чемпионатах и плей-офф
ООН: 2025 год вошел в тройку самых жарких за всю историю наблюдений
Умерла актриса «Сверхъестественного» и «Я — зомби» Кэрри Энн Флеминг
«Ответственность, которую чувствуешь перед каждым»: Вин Дизель подтвердил финал «Форсажа»
«Проект „Конец света“» с Райаном Гослингом стал самым кассовым дебютом года
В США нашли двойника Джеффри Эпштейна ― и он не рад своей вирусной славе
Опубликовано видео задержания Джастина Тимберлейка за езду в нетрезвом виде
Американец, незаконно получивший миллионы долларов на ИИ-песнях, признал вину в мошенничестве
Чаппелл Роан извинилась за инцидент с охранником, который довел до слез девочку
Парк развлечений по Minecraft откроется в Лондоне в 2027 году
Летом 2026 года выйдет трехтомник «Энциклопедия Большого театра России»
В Корее обнаружили останки маленького пушистого динозавра и назвали его в честь мультперсонажа
Физик вывел формулу, показывающую, сколько раз можно сложить блинчик
Охранник Чаппелл Роан довел до слез 11-летнюю дочь итальянского футболиста
Паапа Эссьеду получал угрозы после утверждения на роль Северуса Снейпа
Создатели «Все везде и сразу» планируют начать съемки нового фильма этим летом
Появился трейлер триллера «Опасные отношения»
«Меланхолию» Ларса фон Триера покажут в «Зотов.Кино»
Россияне чаще всего увольняются из‑за несоответствия зарплаты и задач
Барри Кеоган рассказал, что не выходит из дома из‑за онлайн-буллинга
Старшеклассники в России смогут изучать все предметы на базовом уровне и не выбирать профильные
Минспорта России официально признало женские смешанные единоборства (ММА) видом спорта

Звезда «Офиса» Брайан Баумгартнер рассказал о споре с NBC из‑за вырезанной шутки

Фото: NBC

Актер Брайан Баумгартнер, сыгравший Кевина Мэлоуна в культовом ситкоме «Офис», рассказал о творческом конфликте, случившемся на съемках пятого сезона.

В интервью Entertainment Weekly он вспомнил, как боролся за шутку, которую считал «потрясающей», но которая не устроила руководство канала NBC.

Речь идет об эпизоде «Baby Shower», где персонаж Баумгартнера задает Джен Левинсон (Мелора Хардин) неловкий вопрос о доноре спермы. Фраза, по замыслу актера, намекала на то, что Кевин мог быть причастен к зачатию ребенка. Однако шутку вырезали при монтаже.

По словам Баумгартнера, на NBC побоялись, что зрители воспримут реплику как начало отдельной сюжетной линии. Актер не согласился, назвав решение примером «излишней усложненности».

Тогда актер так и не смог уговорить руководство, но спустя годы вырезанный момент появился в стриминговых версиях сериала. «Забавно, но сейчас вы не можете посмотреть эту серию и не заметить тот момент. Так что это своего рода оправдание для меня», — сказал Баумгартнер.

