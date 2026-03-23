Прямой автобус из Китая во Владивосток запустят 30 марта

30 марта возобновит работу прямой автобус из китайского города Яньцзи во Владивосток. Об этом сообщает ТАСС.
Маршрут уже тестировали летом прошлого года. Его общая протяженность — около 400 километров, большая часть приходится на Россию. Время в пути — около 6 часов. На пути автобус остановится в приграничном городе Хуньчунь.
В течение первых двух месяцев работы, с конца марта по конец мая, стоимость проезда будет сниженной: 150 юаней (1811 р.) для индивидуальных путешественников, 130 юаней (1570 р.) для групп. По окончании акции билеты подорожают на 20 юаней (241 р.).
Недавно РЖД запустили прямые поезда из Иркутска и Читы в Китай. Теперь поезда будут ходить дважды в неделю, время в пути через границу — около 25 минут.