В России запустят сеть «белых банкоматов» без комиссии

В России появится сеть «белых банкоматов», которые будут работать без привязки к конкретному банку, сообщает РИА «Новости». Проект реализует «Росинкас».
На начало 2026 года в России насчитывалось 138 тыс. банкоматов — это минимум с 2010 года. При помощи «белых банкоматов» планируют уменьшить затраты банков на обслуживание техники в труднодоступных регионах. Организации получат доступ по подписке или будут платить за количество транзакций своих клиентов.
Технологию уже начали тестировать в Тамбовской области. Там к эксперименту присоединились региональные банки.
Ранее банк «Точка» выяснил, что с 7 по 10 марта цветочный бизнес в России получает 7% годового оборота. В Международный женский день россияне покупают в четыре раза больше цветов, чем обычно.