ООН: 2025 год вошел в тройку самых жарких за всю историю наблюдений

В доклад ВМО впервые включили показатель энергетического дисбаланса Земли — разницы между поступающей и исходящей энергией. Дисбаланс достиг максимума за 65 лет наблюдений. Концентрации парниковых газов — углекислого газа, метана и закиси азота — находятся на самом высоком уровне за последние 800 тыс. лет.