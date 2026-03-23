ООН: 2025 год вошел в тройку самых жарких за всю историю наблюдений

Фото: Matt Palmer/Unsplash

2025 год стал вторым — или третьим — самым жарким за 176-летнюю историю наблюдений, говорится в докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО). Средняя глобальная температура оказалась примерно на 1,43 градуса выше доиндустриального уровня 1850–1900 годов.

Самым жарким по-прежнему остается 2024 год с показателем 1,55 градуса выше доиндустриального уровня. В целом период с 2015 по 2025 год признан самым жарким 11-летием в истории наблюдений.

В доклад ВМО впервые включили показатель энергетического дисбаланса Земли — разницы между поступающей и исходящей энергией. Дисбаланс достиг максимума за 65 лет наблюдений. Концентрации парниковых газов — углекислого газа, метана и закиси азота — находятся на самом высоком уровне за последние 800 тыс. лет.

Более 91% избыточного тепла принимает на себя океан. За последние 20 лет он ежегодно поглощал объем энергии, эквивалентный 18-кратному годовому энергопотреблению всего человечества.

«Состояние глобального климата находится в чрезвычайном положении. Планета Земля выходит за пределы своих возможностей. Все ключевые климатические индикаторы бьют тревогу», — прокомментировал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Ранее климатологи сообщили, что за последние 50 лет температура в России выросла на 2,5 градуса. До этого ученые рассчитали, что 2025 год в Москве стал самым теплым за все время метеонаблюдений, т. е. с 1779 года.

