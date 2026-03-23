Умерла актриса «Сверхъестественного» и «Я — зомби» Кэрри Энн Флеминг

Афиша Daily
Фото: Warner Bros. Television

В возрасте 51 года умерла канадская актриса Кэрри Энн Флеминг, известная по ролям в сериалах «Сверхъестественное» и «Я — зомби». Об этом сообщает Variety.

Причиной смерти стали осложнения, вызванные раком груди, сообщил ее коллега по «Сверхъестественному» Джим Бивер.

Флеминг родилась в Новой Шотландии, а свою карьеру начала в 1990-х. Широкую известность ей принесла роль в эпизоде «Мастеров ужаса» Дарио Ардженто (2005 год), где она сыграла женщину с каннибалистическими наклонностями.

В сериале «Сверхъестественное» она исполнила роль Карен Сингер, жены охотника Бобби Сингера, а в зомби-драме «Я — зомби» на протяжении пяти сезонов играла Кэнди Бейкер.

В последние годы она активно участвовала в театральных постановках в Британской Колумбии. У Флеминг осталась дочь. Прощание с актрисой пройдет в закрытом формате.

