«Ответственность, которую чувствуешь перед каждым»: Вин Дизель подтвердил финал «Форсажа»

Опубликовано видео задержания Джастина Тимберлейка за езду в нетрезвом виде
Александр Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ с 1000 голов в регулярных чемпионатах и плей-офф
ООН: 2025 год вошел в тройку самых жарких за всю историю наблюдений
Умерла актриса «Сверхъестественного» и «Я — зомби» Кэрри Энн Флеминг
«Проект „Конец света“» с Райаном Гослингом стал самым кассовым дебютом года
В США нашли двойника Джеффри Эпштейна ― и он не рад своей вирусной славе
Американец, незаконно получивший миллионы долларов на ИИ-песнях, признал вину в мошенничестве
Чаппелл Роан извинилась за инцидент с охранником, который довел до слез девочку
Парк развлечений по Minecraft откроется в Лондоне в 2027 году
Летом 2026 года выйдет трехтомник «Энциклопедия Большого театра России»
В Корее обнаружили останки маленького пушистого динозавра и назвали его в честь мультперсонажа
Физик вывел формулу, показывающую, сколько раз можно сложить блинчик
Футболист рассказал, что Чаппелл Роан и ее охранники довели до слез его 11-летнюю дочь
Паапа Эссьеду получал угрозы после утверждения на роль Северуса Снейпа
Создатели «Все везде и сразу» планируют начать съемки нового фильма этим летом
Появился трейлер триллера «Опасные отношения»
«Меланхолию» Ларса фон Триера покажут в «Зотов.Кино»
Россияне чаще всего увольняются из‑за несоответствия зарплаты и задач
Барри Кеоган рассказал, что не выходит из дома из‑за онлайн-буллинга
Старшеклассники в России смогут изучать все предметы на базовом уровне и не выбирать профильные
Минспорта России официально признало женские смешанные единоборства (ММА) видом спорта
Житель Подмосковья хотел отсудить у бывшей жены часть денег, потраченных на ее пластику груди
Минцифры опровергло введение «белых списков» для домашнего интернета
На австралийском острове Кенгуру хотят запретить ввоз и содержание кошек
В третьем сезоне «Одних из нас» сыграют Кириана Краттер и Мишель Мао
Марк Уолберг и Пол Уолтер Хаузер в трейлере фильма «Шары вверх»
Дейв Грол впервые подробно рассказал о последствиях измены
Лидер BTS RM получил травму на репетиции перед концертом воссоединения

«Ответственность, которую чувствуешь перед каждым»: Вин Дизель подтвердил финал «Форсажа»

Фото: Universal Pictures

Вин Дизель подвел итоги 25-летней истории франшизы «Форсаж» в своих соцсетях.

Актер подтвердил, что одиннадцатая часть, выход которой намечен на 17 марта 2028 года, станет финальной. «Существует особая тяжесть, которая приходит с созданием финала. Ответственность, которую чувствуешь в груди перед каждым, кто вложил что-то в это, перед аудиторией, которая оставалась с нами.

К этому не относишься легкомысленно. Это становится топливом. И когда узнаешь, что возвращаешься в Лос-Анджелес… обратно на улицы, где все началось, что-то встает на свои места. Город, который сделал первый фильм живым, все еще здесь, все еще держится. Возвращение домой, чтобы достойно завершить. Это подарок», — написал он.

Дизель также объявил, что к работе над сценарием присоединился Майкл Лесли, известный по работе над последним фильмом «Голодных игр». Действие фильма вернется к истокам: уличным гонкам и автомобильной культуре.

«Это то, что держит меня здесь — столкновение художников вокруг чего-то важного. Один разговор ведет к другому. Одно сотрудничество открывает дверь, о существовании которой ты не знал. Никто не делает это в одиночку. Никто никогда не делал. Эта готовность строить что-то вместе, что никто из нас не мог бы построить в одиночку, — это моя любимая вещь в этой работе. Всегда ею была», — добавил актер.

