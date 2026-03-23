«Проект „Конец света“» с Райаном Гослингом стал самым кассовым дебютом года

«Ответственность, которую чувствуешь перед каждым»: Вин Дизель подтвердил финал «Форсажа»
Александр Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ с 1000 голов в регулярных чемпионатах и плей-офф
ООН: 2025 год вошел в тройку самых жарких за всю историю наблюдений
Умерла актриса «Сверхъестественного» и «Я — зомби» Кэрри Энн Флеминг
В США нашли двойника Джеффри Эпштейна ― и он не рад своей вирусной славе
Опубликовано видео задержания Джастина Тимберлейка за езду в нетрезвом виде
Американец, незаконно получивший миллионы долларов на ИИ-песнях, признал вину в мошенничестве
Чаппелл Роан извинилась за инцидент с охранником, который довел до слез девочку
Парк развлечений по Minecraft откроется в Лондоне в 2027 году
Летом 2026 года выйдет трехтомник «Энциклопедия Большого театра России»
В Корее обнаружили останки маленького пушистого динозавра и назвали его в честь мультперсонажа
Физик вывел формулу, показывающую, сколько раз можно сложить блинчик
Футболист рассказал, что Чаппелл Роан и ее охранники довели до слез его 11-летнюю дочь
Паапа Эссьеду получал угрозы после утверждения на роль Северуса Снейпа
Создатели «Все везде и сразу» планируют начать съемки нового фильма этим летом
Появился трейлер триллера «Опасные отношения»
«Меланхолию» Ларса фон Триера покажут в «Зотов.Кино»
Россияне чаще всего увольняются из‑за несоответствия зарплаты и задач
Барри Кеоган рассказал, что не выходит из дома из‑за онлайн-буллинга
Старшеклассники в России смогут изучать все предметы на базовом уровне и не выбирать профильные
Минспорта России официально признало женские смешанные единоборства (ММА) видом спорта
Житель Подмосковья хотел отсудить у бывшей жены часть денег, потраченных на ее пластику груди
Минцифры опровергло введение «белых списков» для домашнего интернета
На австралийском острове Кенгуру хотят запретить ввоз и содержание кошек
В третьем сезоне «Одних из нас» сыграют Кириана Краттер и Мишель Мао
Марк Уолберг и Пол Уолтер Хаузер в трейлере фильма «Шары вверх»
Дейв Грол впервые подробно рассказал о последствиях измены
Лидер BTS RM получил травму на репетиции перед концертом воссоединения

«Проект „Конец света“» с Райаном Гослингом стал самым кассовым дебютом года

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)

Научно-фантастический блокбастер «Проект „Конец света“» стал крупнейшим кассовым успехом в истории Amazon MGM. Об этом сообщает Variety.

Фильм с Райаном Гослингом в главной роли собрал 80,5 млн долларов в Северной Америке и 60,4 млн долларов на международных рынках, обеспечив глобальный старт в 140,9 млн долларов.

Этот результат не только побил предыдущий рекорд студии, установленный фильмом «Крид-3» (58 млн долларов), но и стал лучшим дебютом года, опередив «Крик-7». Успех сопровождается высокими оценками критиков (95% на Rotten Tomatoes).

Экранизация бестселлера Энди Вейра («Марсианин») обошлась в 200 млн долларов. Режиссеры Фил Лорд и Кристофер Миллер создали фильм, который зрители называют идеальным для просмотра в Imax, Dolby (именно эти форматы принесли более половины кассовых сборов).

В центре истории — школьный учитель Райланд Грейс, который стал астронавтом. Однажды герой выходит из комы и понимает, что он находится в одиночестве на космической станции. Мужчина не помнит ни того, кто он такой, ни какую миссию он должен был выполнить.

Постепенно астронавт вспоминает, что его отправили в солнечную систему Тау Сети в 12 световых годах от Земли, чтобы он спас Землю от нового ледникового периода. Тогда Райланд решает во что бы то ни стало выполнить миссию. Для этого ему потребуется вся его научная подготовка и изобретательность.

