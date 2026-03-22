Американец, незаконно получивший миллионы долларов на ИИ-песнях, признал вину в мошенничестве

Опубликовано видео задержания Джастина Тимберлейка за езду в нетрезвом виде
Чаппелл Роан извинилась за инцидент с охранником, который довел до слез девочку
Парк развлечений по Minecraft откроется в Лондоне в 2027 году
Летом 2026 года выйдет трехтомник «Энциклопедия Большого театра России»
В Корее обнаружили останки маленького пушистого динозавра и назвали его в честь мультперсонажа
Физик вывел формулу, показывающую, сколько раз можно сложить блинчик
Футболист рассказал, что Чаппелл Роан и ее охранники довели до слез его 11-летнюю дочь
Паапа Эссьеду получал угрозы после утверждения на роль Северуса Снейпа
Создатели «Все везде и сразу» планируют начать съемки нового фильма этим летом
Появился трейлер триллера «Опасные отношения»
«Меланхолию» Ларса фон Триера покажут в «Зотов.Кино»
Россияне чаще всего увольняются из‑за несоответствия зарплаты и задач
Барри Кеоган рассказал, что не выходит из дома из‑за онлайн-буллинга
Старшеклассники в России смогут изучать все предметы на базовом уровне и не выбирать профильные
Минспорта России официально признало женские смешанные единоборства (ММА) видом спорта
Житель Подмосковья хотел отсудить у бывшей жены часть денег, потраченных на ее пластику груди
Минцифры опровергло введение «белых списков» для домашнего интернета
На австралийском острове Кенгуру хотят запретить ввоз и содержание кошек
В третьем сезоне «Одних из нас» сыграют Кириана Краттер и Мишель Мао
Марк Уолберг и Пол Уолтер Хаузер в трейлере фильма «Шары вверх»
Дейв Грол впервые подробно рассказал о последствиях измены
Лидер BTS RM получил травму на репетиции перед концертом воссоединения
В Росреестре назвали самые популярные названия улиц в России
Пиво в России подорожало на 15% за год
Винсент Д’Онофрио в новом тизере второго сезона «Сорвиголовы»
Шварценеггер, Сталлоне и Ван Дамм простились с Чаком Норрисом
Аня Тейлор-Джой рассказала о своей героине в «Дюне-3»
«Мы стали братьями»: Барри Кеоган о работе над байопиком The Beatles

Американец, незаконно получивший миллионы долларов на ИИ-песнях, признал вину в мошенничестве

Фото: Viktor Forgacs/Unsplash

52-летний Майкл Смит из Северной Каролины признал вину в многомиллионном мошенничестве со стриминговыми сервисами. Об этом сообщает The Guardian.

Американец загрузил на стриминговые сервисы тысячи песен, созданных с помощью искусственного интеллекта. Затем он использовал автоматизированных ботов, чтобы накрутить число прослушиваний до миллиардов. 

По версии следствия, при помощи такой схемы Смит незаконно получил более 1 млн долларов роялти. С 2017 по 2024 год он набирал до 661 тыс. прослушиваний в день, что приносило ему около 1 млн долларов в год. 

«Хотя песни и слушатели были фальшивыми, миллионы долларов, которые Смит украл, были вполне реальными. Это миллионы долларов роялти, которые Смит отнял у настоящих, достойных артистов и правообладателей. Наглая схема Смита окончена: теперь он осужден за федеральное преступление, связанное с мошенничеством при содействии ИИ», ― заявил прокурор США Джей Клейтон.

Смиту предъявили обвинения в сентябре 2024 года. Недавно он пошел на сделку с федеральными прокурорами, признав вину в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи.

По условиям сделки Смиту грозит до пяти лет тюрьмы и конфискация 8 млн долларов. Приговор обвиняемому вынесут в июле. Дело Смита ― одно из первых успешных уголовных преследований за мошенничество, связанное с ИИ, в музыкальной индустрии.

