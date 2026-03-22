Чапелл Роан извинилась за инцидент с охранником, который довел до слез девочку

Чапелл Роан извинилась перед бразильским футболистом Жоржиньо Фрелло, который обвинил охрану артистки в грубом отношении с его 11-летней дочерью. 

По словам спортсмена, его дочь и жена остановились в одном отеле в Сан-Паулу вместе с Чапелл Роан. Во время завтрака девочка прошла мимо столика певицы, узнала ее, улыбнулась и вернулась обратно к маме, рассказал Фрелло.

«То, что произошло дальше, было совершенно несоразмерным. Крупный охранник подошел к их столику, когда они еще завтракали, и начал в крайне агрессивной манере разговаривать как с моей женой, так и с моей дочерью, говоря, что она не должна „проявлять неуважение“ или „домогаться“ других людей», — добавил футболист, отметив, что его дочь была очень потрясена и много плакала.  

Роан в инстаграм*-сторис сказала, что не видела ни девочку, ни ее мать, а мужчина, который подошел к ним, не входит в ее личную охрану. 

«Я просто сидела на завтраке в своем отеле. Думаю, эти люди тоже жили в этом отеле <…> Я не просила этого охранника подходить и разговаривать с этой матерью и ребенком. Не просила. Они ко мне не подходили. Они ничего не делали. Несправедливо, когда охрана просто предполагает, что у кого-то плохие намерения, хотя у нее нет никаких оснований так думать, потому что человек вообще ничего не сделал», ― заявила артистка. 

Она добавила: «Я не ненавижу людей, которым нравится моя музыка. Я не ненавижу детей. Это просто безумие. Мне жаль мать и ребенка, что кто-то что-то предположил, решил, будто вы можете что-то сделать, и если вы почувствовали себя некомфортно, мне от этого очень грустно. Вы этого не заслужили».

Тем временем в ситуацию вмешался мэр Рио-де-Жанейро Эдуардо Кавальере. Он написал в X, что Чапелл Роан никогда не выступит на Todo Mundo no Rio (серии масштабных бесплатных концертов, которые обычно проводятся на пляже Копакабана). 

11-летняя девочка, с которой грубо обошелся охранник, ― Ада Лоу. Она ― дочь жены Жоржиньо Фрелло Кэтрин Хардинг от ее предыдущего супруга, Джуда Лоу. 

* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

