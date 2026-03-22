Парк развлечений по Minecraft откроется в Лондоне в 2027 году

Тематический парк развлечений Minecraft World откроется в 2027 году на территории Chessington World of Adventures в Лондоне, пишет Variety.
Стоимость проекта — 70 млн долларов. Его разработкой займутся компании Mojang Studios и Merlin Entertainments.
Площадка станет первым в истории тематическим парком, основанным на этой популярной видеоигре. «Minecraft World перенесет самую продаваемую игру всех времен в физический мир», — рассказали в презентации.
Планируются горки, интерактивные квесты, игровые площадки из блоков, а также тематические магазины и рестораны. Создатели буду стремиться предоставить фанатам настоящие эмоции и сделать парк по-настоящему правдоподобным и «эпичным».