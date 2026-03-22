Летом 2026 года выйдет трехтомник «Энциклопедия Большого театра России»

Выход печатного издания «Энциклопедия Большого театра», состоящего из трех томов, запланирован на лето 2026 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ю.
В 2026 году в России отметят 250-летие со дня основания Большого театра. «Первый том — это все наши „руководящие руководители“: дирижеры, директора, художники, балетмейстеры, хормейстеры. Другие два тома будут посвящены спектаклям театра и его персоналиям, то есть артистам», — сказала Харина.
Она добавила, что энциклопедия будет содержать информацию, которая ранее в публичном пространстве не появлялась. Коллектива составителей труда на 80% состоит из сотрудников музея, добавила директор.
Недавно стало известно, что Михайловский театр закроется на реконструкцию до старта сезона 2027/2028 года. По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, уже «заказано соответствующее сценическое оборудование, планшет сцены».