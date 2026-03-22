В Корее обнаружили останки маленького пушистого динозавра ― и назвали его в честь мульт-персонажа

Иллюстрация: Jun Seong Yi

На южнокорейском острове Апхэ нашли окаменелые останки неизвестного ранее вида динозавров. Его назвали Doolysaurus ― в честь популярного в Южной Корее мультяшного динозавра Дули. Об этом сообщает Tech Explorist.

Окаменелость принадлежит детенышу динозавра размером не больше индейки и возрастом около двух лет. Ученые предполагают, что дулизавр выглядел удивительно мило, поскольку он был небольшим, а его кожу, вероятно, покрывал пушок. Возможно, он даже чем-то напоминал ягненка.  

Находку сделали исследователи из Техасского университета в Остине и Корейского центра изучения динозавров обнаружили в Южной Корее. Полное научное название нового вида — Doolysaurus huhmini. Вторая часть названия дана в честь корейского палеонтолога Мина Ху, который уже 30 лет изучает динозавров в Корее. 

«Когда мы впервые нашли этот образец, мы увидели сохранившиеся кости ног и несколько позвонков. Мы не ожидали обнаружить части черепа и так много других костей. Когда мы увидели, что скрыто внутри блока, это вызвало немалое воодушевление», ― отметил палеонтолог Чонгюн Чон, руководивший исследованием.

В окаменелости также нашли гастролиты — небольшие камни, которые животное проглатывало для помощи пищеварению. Это говорит о том, что динозавр, скорее всего, питался смешанной пищей: растениями, насекомыми и мелкими животными.  

Дулизавр жил между 113 млн и 94 млн лет назад, в середине мелового периода. Взрослые особи достигали размера примерно в два раза больше, чем обнаруженный детеныш. Это первый за 15 лет новый вид динозавра, обнаруженный в Южной Корее. 

