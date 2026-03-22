Паапа Эссьеду получал угрозы после утверждения на роль Северуса Снейпа

Актер Паапа Эссиеду, утвержденный на роль Северуса Снейпа в предстоящей экранизации книг о Гарри Поттере от HBO Max, получал угрозы от людей, недовольных его кандидатурой. Об этом он рассказал в интервью The Sunday Times.



Хейтеры оставляют расистские комментарии в соцсетях в отношении темнокожего актера, в том числе сопровождая их общениями напасть на него. «Мне говорили: „Уходи, или я убью тебя“. <…> Если я загляну в инстаграм*, то увижу, что кто-то пишет: „Я собираюсь прийти к тебе домой и убить тебя“. <…> Никто не должен сталкиваться с этим из-за своей работы. <…> Я бы солгал, если бы сказал, что это не влияет на меня эмоционально», — сказал Эссиеду.



Он добавил, что хейт, тем не менее, «подпитывает» его и делает еще более увлеченным в работе над персонажа. Актер также признался, что никогда не видел оригинальных фильмов о Гарри Поттере, в которых снимались Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт, но в детстве был поклонником серии книг Джоан Роулинг.



Сериал по «Гарри Поттеру» выйдет на экраны в 2027 году. Шоу будет состоять из восьми серий. Уже известно, что в сериале покажутгораздо больше, чем было в книгах или фильмах: например, зрители увидят больше домашней жизни Драко Малфоя — эти эпизоды помогут глубже раскрыть характер героя.

