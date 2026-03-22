Создатели «Все везде и сразу» планируют начать съемки нового фильма этим летом

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Rodin Eckenroth/Getty Images

Дэниел Кван и Дэниэл Шайнерт, ответственные за сценарий и режиссуру оскароносного «Все везде и сразу», планируют начать съемки нового фильма этим летом. Об этом Кван рассказал журналисту Collider на фестивале South by Southwest. 

«Мы собираемся начать съемки этим летом, и, если все пойдет по плану, фильм выйдет в следующем ноябре, в 2027 году. Главное, что вам нужно знать: мы стараемся делать то, что делали всегда, — очень внимательно вслушиваться в то, что происходит в мире, пропускать это через себя и превращать в нечто по-настоящему веселое и увлекательное, что в каком-то смысле отражает эту историю обратно миру», ― отметил Кван. 

По его словам, новая работа дуэта Дэниэлов будет веселой научной фантастикой и экзистенциальной «экшн-комедией с большим сердцем». Фильм режиссеры будут снимать в формате IMAX. 

«Я всегда думаю о кинотеатрах как о вине: вино можно пить из хорошего бокала, а можно из бумажного стаканчика. В этом нет ничего плохого — я и сам так делаю постоянно. Или вообще пить прямо из бутылки. Но когда у тебя есть возможность пить из бокала, который специально создан, чтобы раскрывать аромат, цвет и весь опыт в целом, это сразу поднимает впечатление на другой уровень. Так и с кинотеатрами: ты буквально смотришь вверх, и это запускает в мозге ощущение благоговения — на диване такого не получить. Дело и в этом чувстве, и в том, что ты смотришь фильм вместе с другими людьми. Поэтому мы и снимаем этот фильм в большом формате: не целиком, но большую его часть мы планируем делать именно под экран IMAX, чтобы собрать людей вместе и устроить для них большое событие», ― пояснил Кван. 

У фильма пока нет ни названия, ни объявленного сюжета, ни актерского состава. Это будет третья полнометражная работа Дэниэлов — после «Все везде и сразу» и дебютного фильма 2016 года «Человек — швейцарский нож», абсурдистской комедии о дружбе с ожившим трупом. 

Впервые о новой картине Квана и Шайнерта стало известно в марте 2024 года. Тогда планировалось, что лента выйдет в 2026-м. 

