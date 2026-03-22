Создатели «Все везде и сразу» планируют начать съемки нового фильма этим летом

«Я всегда думаю о кинотеатрах как о вине: вино можно пить из хорошего бокала, а можно из бумажного стаканчика. В этом нет ничего плохого — я и сам так делаю постоянно. Или вообще пить прямо из бутылки. Но когда у тебя есть возможность пить из бокала, который специально создан, чтобы раскрывать аромат, цвет и весь опыт в целом, это сразу поднимает впечатление на другой уровень. Так и с кинотеатрами: ты буквально смотришь вверх, и это запускает в мозге ощущение благоговения — на диване такого не получить. Дело и в этом чувстве, и в том, что ты смотришь фильм вместе с другими людьми. Поэтому мы и снимаем этот фильм в большом формате: не целиком, но большую его часть мы планируем делать именно под экран IMAX, чтобы собрать людей вместе и устроить для них большое событие», ― пояснил Кван.