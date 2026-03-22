«Меланхолию» Ларса фон Триера покажут в «Зотов.Кино»

«Меланхолия» начинается как камерная семейная драма: талантливый копирайтер Жюстин (Кирстен Данст) приезжает на собственную роскошную свадьбу в загородном поместье. По мере праздника героиня все сильнее погружается в тяжелую депрессию. Во второй части картины в центре оказывается ее сестра Клэр (Шарлотта Генсбур). Она живет в том же поместье со своим мужем и сыном и с нарастающим ужасом следит за новостями о загадочной планете Меланхолии, приближающейся к Земле. Постепенно личная катастрофа героинь сливается с космической.