Россияне чаще всего увольняются из‑за несоответствия зарплаты и задач

Чаще всего россияне увольняются менее чем через год после устройства по нескольким причинам: из-за несоответствия зарплаты и рабочих задач, плохого отношения руководства и отсутствия возможностей карьерного роста. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование платформы Dream Job.



На первом месте среди самых частых причин ухода — слишком маленькая оплата труда при большой нагрузке. Этот фактор назвали 26% респондентов.



«При этом уровень дохода, как правило, обсуждается и фиксируется еще на этапе найма, поэтому разочарование связано не с самой цифрой, а с тем, как она соотносится с реальной нагрузкой, условиями и ожиданиями от роли. Уже на старте важно проговаривать, какие задачи ждут сотрудника и в каком темпе предстоит работать», — рассказал основатель и гендиректор Dream Job Борис Курбатов.



Второе место среди причин раннего ухода (24%) занимает отношение руководства. На третьем месте — карьера и развитие (15%). «Освоившись в компании, сотрудник начинает понимать, как устроена работа у коллег, есть ли движение внутри команды, дают ли ему больше ответственности и есть ли рост доверия со стороны руководства. Если ничего не меняется, человек делает вывод, что успешной карьеры здесь не будет», — рассказали аналитики.



В 11% ответов участников опроса говорится о плохом графике работы — переработки, плавающее расписание и высокая интенсивность работы. При этом чаще всего сотрудники уходят, не проработав и года, в сервисных и массовых сегментах. В гостиницах, ресторанах, общепите и кейтеринге ушли в первые 12 месяцев 48% респондентов, в сфере услуг — 46%, в розничной торговле — 43%.



Сотрудники часто не задерживаются также в сферах искусства и культуры, услуг для бизнеса и непищевых товаров (по 42% отзывов). В креативных индустриях (СМИ, маркетинг, реклама, PR, дизайн и продюсирование) — 41%. «В этих сферах о работе меньше года говорится примерно в каждом втором-третьем негативном отзыве», — отметили в компании.