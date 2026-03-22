Барри Кеоган рассказал, что не выходит из дома из‑за онлайн-буллинга

Кадр: The Late Late Show/YouTube

Актер Барри Кеоган рассказал в эфире радио SiriusXM, что онлайн-буллинг по поводу его внешности стал настолько серьезными, что он больше не хочет выходить на улицу. Об этом пишет Entertainment Weekly.

«В интернете много ненависти. Меня часто оскорбляют за то, как я выгляжу. <…> Это заставило меня закрыться, уйти в себя, перестать хотеть посещать какие-то места, выходить на улицу», — поделился Барри. «Я говорю это с абсолютной чистотой и честностью по отношению к вам. Это становится проблемой», — добавил он.

Кеоган удалил соцсети, но иногда, после премьеры фильма или публичного мероприятия, он заходит в интернет, чтобы посмотреть реакцию. По его словам, в большинстве случаев она «неприятная».

Кеоган опасается, что беспокойство по поводу своей внешности может повлиять на его карьеру. «Когда это начинает просачиваться в творчество, это становится проблемой, потому что тогда ты даже не захочешь больше появляться на экране», — сказал актер.

