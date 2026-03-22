Старшеклассники в России смогут изучать все предметы на базовом уровне и не выбирать профильные

Афиша Daily
1 мин на чтение
Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

С 1 сентября 2027 года старшеклассники начнут обучение по новому стандарту. Об этом РИА «Новости» сообщил эксперт Минпросвещения, руководитель ИСМО имени В.С.Леднева Максим Костенко.

Согласно новым правилам, ученики 10–11-х классов смогут изучать все предметы на базовом уровне и не выбирать профильные. Возможно, получить углубленные знания сохранится. Для этого можно будет создавать специализированные классы: медицинские, инженерные, судостроительные, лингвистические и другие, рассказал специалист.

«Второе существенное изменение — стандарт впервые четко регламентирует, какое оборудование должно быть в каждом предметном кабинете — от цифровых лабораторий по химии и физике до бинокулярных микроскопов и моделей ракет», — отметил Костенко.

Нововведение позволит учащимся овладеть практическими навыками. Правила вступают в силу через полтора года, однако школам уже сейчас нужно начать формировать соответствующие учебные планы и предусмотреть закупки оборудования, добавил он. 

Недавно стало известно, что школьникам 1–4-х классов начнут преподавать внеурочный курс «Моя семья». Это будет дополнительный урок, который учебные заведения смогут ввести по желанию.

