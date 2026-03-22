Минспорта России официально признало женские смешанные единоборства (ММА) видом спорта, говорится на сайте Союза ММА в России.
Решение приняли после встречи в Министерстве спорта 6 марта. Первым турниром, на котором женщины смогут выступить в новом статусе, станет чемпионат России 2026 года в Сочи.
«Уважаемые женщины, поздравляю вас с признанием женского ММА! <…> Искренне рад за наших спортсменок — у них появилась возможность получать спортивные разряды, звания и титулы», — рассказал президент Союза ММА России Сергей Фатеев.
Мужской ММА официально признали видом спорта в России в сентябре 2012 года. Его внесли во Всероссийский реестр видов спорта. Первый чемпионат России по смешанным единоборствам прошел 28–30 сентября 2012 года в Чехове.
