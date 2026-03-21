Житель Подмосковья хотел отсудить у бывшей жены часть денег, потраченных на ее пластику груди

В Подмосковье мужчина попытался разделить с бывшей супругой стоимость пластической операции по увеличению груди. Он посчитал ее совместно нажитым имуществом. О случае РИА «Новостям» рассказала семейный юрист Яна Киреева.
По ее словам, мужчина отметил, что его бышвая жена сделала операцию в начале брака. Она оплачивалась из общего бюджета, поэтому он имеет право на возврат половины стоимости — около 65 тыс. рублей. Он также просил передать бывшей жене общие кредиты.
Киреева добавила, что пара прожила в браке почти 12 лет, а развелась 2 года назад. В суде житель Подмосковья потребовал оставить за собой квартиру, дом, участок и автомобиль и поделить деньги.
Суд отказал в удовлетворении этого требования. В решении он указал, что части тела, даже если они были «приобретены» в браке, не могут рассматриваться как совместно нажитое имущество и не подлежат разделу.