Минцифры опровергло введение «белых списков» для домашнего интернета

Тимоте Шаламе сыграет в экранизации романа «Playground» Ричарда Пауэрса
Житель Подмосковья хотел отсудить у бывшей жены часть денег, потраченных на ее пластику груди
На австралийском острове Кенгуру хотят запретить ввоз и содержание кошек
В третьем сезоне «Одних из нас» сыграют Кириана Краттер и Мишель Мао
Марк Уолберг и Пол Уолтер Хаузер в трейлере фильма «Шары вверх»
Дейв Грол впервые подробно рассказал о последствиях измены
Лидер BTS RM получил травму на репетиции перед концертом воссоединения
В Росреестре назвали самые популярные названия улиц в России
Пиво в России подорожало на 15% за год
Винсент Д’Онофрио в новом тизере второго сезона «Сорвиголовы»
Шварценеггер, Сталлоне и Ван Дамм простились с Чаком Норрисом
Аня Тейлор-Джой рассказала о своей героине в «Дюне-3»
«Мы стали братьями»: Барри Кеоган о работе над байопиком The Beatles
На «Хлебозаводе» впервые пройдет благотворительный маркет в пользу фонда «Обнаженные сердца»
Умер Николас Брендон, звезда «Баффи — истребительницы вампиров»
Fortnite анонсировал коллаборацию с «Игрой престолов» к 15-летию сериала
Пол Маккартни рассказал о примирении с Джоном Ленноном перед его смертью
Райан Гослинг ведет переговоры о роли Призрачного гонщика в MCU
Гитариста AC/DC Стиви Янга госпитализировали
София Коппола отказалась от нового проекта с Кирстен Данст, посчитав его «слишком грустным»
Кантри-музыкант Зак Брайан передал музею рукопись «В дороге» Джека Керуака
Джон Литгоу чуть не ушел из «Гарри Поттера» из‑за критики взглядов Джоан Роулинг о транслюдях
Лейтон Мистер прочитала первые 7 глав новой книги о Блэр Уолдорф
В Китае дедушка бросил внучку в туалете. Она выжила и спустя 28 лет нашла своих родителей
Концерт BTS принесет экономике Кореи сотни миллионов долларов
Директором Театра имени Ленсовета стал Алексей Фрадин
Лерчек сообщила, что следователь якобы не разрешал ей посещать врача. В ГУ МВД информацию опровергли
Олеся Иванченко стала амбассадором косметического бренда Feel Moment

Минцифры опровергло введение «белых списков» для домашнего интернета

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Apple/YouTube

Минцифры России назвало фейком сообщения в СМИ о внедрении системы «белых списков» для домашнего интернета в Москве. На канале ведомства в Max сообщили, что в этом нет необходимости.

20 марта в Telegram-канале Mash появилась информация, что провайдеры домашнего интернета в Москве внедряют систему «белых списков», аналогичную работающей на мобильной сети. В посте отмечалось, что такую задачу якобы дали в большинстве операторов.

В Минцифры добавили, что «белый список» используется только при ограничении мобильного интернета, поскольку при угрозах безопасности со стороны беспилотников в нескольких российских регионах точечно отключается именно он. Такие меры помогают снизить точность наведения дронов и противостоять атакам.

«Отключения по причинам безопасности не затрагивают домашний интернет, так как проводные технологии не имеют отношения к БПЛА и не используются для ударов», — говорится в сообщении. Кроме того, информацию о введении «белых списков» для домашнего интернета опровергли и в «Ростелекоме».

С 3 марта москвичи жалуются на проблемы с мобильной связью. Они отмечают, что у них не работают в том числе сайты из «белого списка», которые должны быть доступны при отключениях мобильного интернета властями. Обычно такие блокировки происходят во время атак беспилотников. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ограничения связи в столице и регионах необходимы для обеспечения безопасности граждан.

Недавно стало известно, что ущерб бизнеса от отключения интернета в Москве за пять дней мог составить от 3 до 5 млрд рублей. По словам экспертов, больше всего пострадали от отключения курьерские службы, такси, каршеринг и предприятия розничной торговли. Кроме того, отсутствие связи повлияло на сегмент самовывоза: клиенты получали только 2% заказов, а не 5–6%, как обычно.

Расскажите друзьям