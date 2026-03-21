Минцифры опровергло введение «белых списков» для домашнего интернета

Минцифры России назвало фейком сообщения в СМИ о внедрении системы «белых списков» для домашнего интернета в Москве. На канале ведомства в Max сообщили, что в этом нет необходимости.
20 марта в Telegram-канале Mash появилась информация, что провайдеры домашнего интернета в Москве внедряют систему «белых списков», аналогичную работающей на мобильной сети. В посте отмечалось, что такую задачу якобы дали в большинстве операторов.
В Минцифры добавили, что «белый список» используется только при ограничении мобильного интернета, поскольку при угрозах безопасности со стороны беспилотников в нескольких российских регионах точечно отключается именно он. Такие меры помогают снизить точность наведения дронов и противостоять атакам.
«Отключения по причинам безопасности не затрагивают домашний интернет, так как проводные технологии не имеют отношения к БПЛА и не используются для ударов», — говорится в сообщении. Кроме того, информацию о введении «белых списков» для домашнего интернета опровергли и в «Ростелекоме».
С 3 марта москвичи жалуются на проблемы с мобильной связью. Они отмечают, что у них не работают в том числе сайты из «белого списка», которые должны быть доступны при отключениях мобильного интернета властями. Обычно такие блокировки происходят во время атак беспилотников. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ограничения связи в столице и регионах необходимы для обеспечения безопасности граждан.
Недавно стало известно, что ущерб бизнеса от отключения интернета в Москве за пять дней мог составить от 3 до 5 млрд рублей. По словам экспертов, больше всего пострадали от отключения курьерские службы, такси, каршеринг и предприятия розничной торговли. Кроме того, отсутствие связи повлияло на сегмент самовывоза: клиенты получали только 2% заказов, а не 5–6%, как обычно.