Винсент Д’Онофрио в новом тизере второго сезона «Сорвиголовы»

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Disney

Marvel представила новый тизер второго сезона сериала «Сорвиголова: Рожденный заново». Премьера состоится 24 марта на Disney+.

Видео: Marvel

По сюжету адвокат-супергерой пытается помешать Кингпину — одному из крупных криминальных авторитетов Нью-Йорка, который хочет взять город под свой контроль. Сорвиголову сыграл Чарли Кокс, а Кингпина — Винсент Д’Онофрио. Джон Бернтал вернулся к роли Карателя, который должен помочь Сорвиголове в свершении правосудия. 

Во втором сезоне будет восемь эпизодов. В роли Джессики Джонс вновь появится Кристен Риттер. Актриса сыграла ее в одноименном сериале Netflix, который шел три сезона, с 2015 по 2019 год. Персонаж существовал в той же вселенной, что и Сорвиголова, которого играет Чарли Кокс. К актерскому составу также присоединились Мэттью Лиллард и Лили Тейлор.

Первый сезон сериала «Сорвиголова: Рожденный заново» вышел 4 марта. Изначально премьера должна была состояться в начале 2024 года. Однако ее перенесли из-за пересъемок, связанных с изменением вектора сериала, а также забастовок сценаристов и актеров в Голливуде.

В сентябре стало известно, что у сериала «Сорвиголова: Рожденный заново» будет третий сезон. Съемки планируют начать в 2026 году, детали сюжета не раскрываются. 

Расскажите друзьям