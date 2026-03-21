Лидер BTS RM получил травму на репетиции перед концертом воссоединения

Афиша Daily
2 мин на чтение
Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images

Лидер группы BTS RM подвернул лодыжку во время репетиции за несколько часов до долгожданного выступления на площади Кванхвамун в Сеуле. Об этом сообщил лейбл коллектива Big Hit.

Медицинское обследование показало растяжение связок и ушиб. Артисту предписали носить гипс и ограничить движение как минимум на две недели.

Несмотря на травму, RM намерен выйти на сцену, но его участие в хореографии будет ограничено. Лейбл принес извинения фанатам, отметив, что решение было принято в приоритете здоровья артиста, и пообещал сделать всё возможное, чтобы выступление осталось проникновенным.

Концерт, который станет первым для группы в полном составе с 2022 года после завершения военной службы всеми участниками, будет транслироваться на Netflix в более чем 190 странах.

Выступление приурочено к выходу пятого студийного альбома группы «Arirang», в создании которого приняли участие Diplo, Кевин Паркер, Flume и другие звездные продюсеры. Все участники BTS внесли вклад в написание песен. Сам RM значится соавтором во всех треках, кроме одного.

